Parques voltam a abrir em São Paulo. Ecoparque será inaugurado

De acordo com a prefeitura e o Governo do Estado, as áreas verdes funcionarão nos seus horários habituais e só deverão receber até 60% da sua capacidade de público, sempre com a utilização de máscara e respeitando o distanciamento. Por essa razão, restrições de acesso poderão ocorrer sempre que o limite for batido.

A abertura dos parques também aos finais de semana era aguardada desde o dia 10, quando a capital entrou na fase 4-verde do Plano São Paulo. Essa etapa que prevê uma quarentena com mais permissões para o comércio, bares e restaurantes, e que também liberou o funcionamento de cinemas, teatros e museus.

Em Caieiras, a prefeitura reabriu na semana passada a pista de atletismo e o Velódromo. Nesta sexta-feira, 30, existe a expectativa para a inauguração do Ecoparque que terá entrada liberada a população a partir do sábado, 31. O horário de funcionamento será das 7 às 22 horas.

Visita aos cemitérios sem restrições

O Centro de Contingência da Covid-19 do governo do estado não estabeleceu nenhuma restrição quanto à visitação dos cemitérios pelo público no feriado de Finados, na próxima segunda-feira, 2.

Como os espaços costumam receber mais gente nesta data, o governo lembrou que os visitantes devem obrigatoriamente usar máscara e respeitar o distanciamento.

A definição das regras para o funcionamento dos cemitérios é de responsabilidade das prefeituras.