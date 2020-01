Parque Montreal carece de obras e manutenção

A falta de atenção da prefeitura com o bairro fez Valdineia Estafânia dos Santos comunicar os problemas ao jornal Regional News. Ela que já apelou por ajuda do deputado estadual Jorge Wilson, explica que o descaso prevalece por parte da administração municipal.

“Nossa situação é complicada. O pior dos problemas é o esgoto que corre a céu aberto na porta dos imóveis. Não temos rede coletora e os moradores se viram como podem para manter e limpar a fossa”, revelou.

De acordo com Valdineia, nem mesmo o pedido de atenção feita pelo deputado surtiu efeito junto a prefeitura. “Eu não consigo acesso ao prefeito. Sempre arrumam um jeito para não me atender. Apelei ao deputado e mesmo assim não tivemos qualquer retorno. Enquanto isso, sofremos com buracos na rua, bichos peçonhentos dentro de casa e outros sérios problemas”, falou.

Além de obras de infraestrutura para todo bairro, os cidadãos fazem outras cobranças. “O IPTU chega e não é barato. Mas obras que é bom, não vemos no bairro”, disse outro morador.

Valdineia chegou a ponto ter vergonha de receber visita em casa em razão, tanto do mau cheiro como do próprio esgoto correndo a céu aberto. “Dias desses matei uma aranha no sofá de casa. O odor de esgoto é insuportável. Ninguém merece passar por isso. Em dia de chuva, a situação só piora”, declarou.

A quantidade de terrenos abandonados no bairro também impressiona e causa contratempos. “A prefeitura precisa notificar os proprietários para que limpem. Como estão com mato alto e lixo, acabam virando um criadouro de baratas, insetos, aranhas e ratos. Em um dos casos, os moradores mudaram o ponto de ônibus de local porque o mato de um terreno invadiu o espaço ficando impossível esperar o coletivo. Uma situação muito desagradável essa que enfrentamos”, citou a moradora.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.