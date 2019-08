Parque Ibirapuera completou 65 anos

Sábado

• 1ª Ocupa OCA das Mina – Atividades de e para o universo feminino jovem

10h às 17h

Local: OCA, portão 1 ou 2

Objetivo: valorizar as atividades de e para o universo feminino jovem, em diversas atividades culturais.

• Roda de conversas com artistas das obras da Bienal de Veneza

14h

Local: Bienal, portão 2

Objetivo: promover um debate com o público sobre os autores das obras em exposição que participaram da Bienal de Veneza.

• Oficina “Promessas e Bordados” – Vivência do bordado, produzindo a confecção e ornamentação do couro do boi

15h

Local: Museu Afro, portão 10

• Coral da Guarda Civil Metropolitana

15h às 16h

Local: Palco Arenas de Eventos, portão 10

Domingo

• Banda do Exército

10h às 12h

Local: Praça da Paz, portão 8

• Pista com skate, patinete e patins à disposição

9h às 17h

Local: Arena de Eventos, portão 10

Objetivo: estimular o visitante a conhecer os equipamentos dos esportes em questão

• Visita ao jardim das esculturas do MAM

10h30

Local: MAM, portão 3-A

Objetivo: apresentar as esculturas em exposição no jardim do Museu de Arte Moderna

• Visita à exposição em cartaz no Museu Afro

14h

Local: Museu Afro, portão 10

• Sessão “Planetas do Universo”

17h às 18h40

Local: Planetário do Ibirapuera, portão 10

Requer ingressos antecipados gratuitos

Objetivo: questionar se haveria vida em outros mundos, já que astrônomos encontraram mais de três mil planetas ao redor de outras estrelas, e também para refletirem sobre nosso papel na preservação da Terra para as futuras gerações.

• Projeção de documentários ao ar livre – Conservação de esculturas em espaços públicos e “Pixinguinha e a Velha Guarda”

18h30 às 20h30

Local: MAM, portão 2

• Coletivos de samba, cultura popular e teatro “Encontro Estéticas da Periferia”

19h

Local: Auditório Itaú Cultural, portão 2