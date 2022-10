Parque do Juquery terá trilha de mountain bike para crianças e adolescentes

Com entrada gratuita e sem necessidade de agendamento, o início da trilha fica no antigo campo de aviação, dispõe de portal de acesso e é autoguiada. Com 1,3km de extensão e de dificuldade leve, o percurso é sinalizado e oferece às crianças e adolescentes contato, enquanto praticam MTB, com as formações campestres do Cerrado metropolitano, uma beleza cênica única.

O acesso ao PEJy é gratuito e a UC está aberta de terça a domingo das 8h às 17h. Possui duas portarias e estacionamento próprio.

O PE Juquery

A Unidade de Conservação foi criada em 1993 em razão da necessidade de conservação de importantes remanescentes de vegetação nativa existentes na Fazenda Juquery, bem como preservar as áreas de mananciais do Sistema Cantareira.

O local recebe esse nome devido à ocorrência de uma planta que os índios encontravam às margens dos rios, a qual chamavam de yu-kery, da qual extraíam sal para temperar alimentos. Conhecida como Dorme Maria, a yu-kery ao ser tocada fecha suas folhas abrindo-as novamente após algum tempo. A unidade abriga o último remanescente de cerrado preservado na região metropolitana. Tem como símbolos a seriema, ave típica do cerrado e de fácil observação, e o Ovo da Pata, ponto mais alto com 942 m de altitude.

Serviço:

Município: Franco da Rocha

Endereço: Rua Miguel Segundo Lerussi, s/n – Parque Industrial

Telefone: 11 4449-5545

