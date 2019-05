Parque da Água Branca comemora 90 anos e abre “Semana Nosso Ambiente”

No sábado, 1º, o Parque da Água Branca realizará palestras, oficinas, feira de agricultura orgânica e campanhas de vacinação.

“A Semana Nosso Ambiente tem o objetivo de aproximar a população dos parques e das áreas verdes e propiciar atividades de educação ambiental. Nosso objetivo é fazer dos cidadãos protagonistas na conservação e na preservação da natureza”, explica o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido.

O evento contará com atividades e exposições que serão desenvolvidas pelas associações sediadas no parque, grupo de escoteiros, equipes de monitores ambientais e pelos Institutos Geológico e de Pesca. A Secretaria de Saúde realizará atividades de conscientização sobre o mosquito da dengue, além de vacinação contra gripe e febre amarela.

Além das instituições do Governo do Estado, como atrações adicionais, estarão disponíveis para as crianças brinquedos infláveis e o circuito do trenzinho.

A Sabesp atuará com campanhas educativas sobre o uso racional da água, com a apresentação do caminhão “limpa fossa”. A Cetesb apresentará os equipamentos utilizados no atendimento a emergências químicas, e o Museu Geológico Valdemar Lefèvre (MUGEO) estará com uma programação especial com visitas guiadas e oficinas monitoradas para o público.

O evento contará também com a apresentação da Cavalaria, dos Cachorros e da Banda da Polícia Militar.