Parceria entre empresa e ONG oferece mamografia gratuita em Jundiaí

A ação, que faz parte da campanha Outubro Rosa, será realizada entre os dias 25 a 29, das 7 às 16 horas, no estacionamento do Tenda Atacado (Av. Prefeito Luis Latorre, 4860).

No local, será oferecido gratuitamente, exame clínico, orientações, mamografia e ultrassonografia direcionada, realizadas na própria carreta. A estimativa é atender cerca de 80 pessoas por dia.

A iniciativa é voltada para mulheres – que têm maior probabilidade de desenvolver câncer de mama – e homens, que também podem desenvolver a doença. Para participar da ação, é necessário fazer um cadastro prévio no site da Américas Amigas (https://www.americasamigas.org.br/mulheres-amigas-2022) e atender aos seguintes critérios:

– Ter mais de 40 anos;

– Não possuir prótese mamária estética.

Serão priorizadas pessoas que:

– Tenham algum histórico de câncer de mama na família em primeiro grau (pais, irmãos, filhos) com diagnóstico da doença antes dos 50 anos de idade ou câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer idade;

– Refiram sentir nódulo ou caroço na mama ou axila em autoexame;

– Estejam inscritas no CadÚnico;

– Tenham recebido ou estejam recebendo Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil ou outros auxílios sociais.

Após o atendimento primário prestado pela equipe da Américas Amigas na carreta, se necessário, as pessoas são encaminhadas para hospitais, laboratórios e clínicas especializadas para consulta com mastologista e realização de exames complementares como ressonância e biópsia, tudo custeado pelo projeto.

A iniciativa, que tem como objetivo promover ações diversas em prol da detecção precoce e do diagnóstico de câncer de mama, tipo de câncer que, de acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer) mais mata as mulheres no Brasil e no mundo, tem o apoio do projeto Natural One Mulheres, voltado aos cuidados para a saúde feminina (público majoritário da foodtech).

