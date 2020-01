Parabéns senhor presidente no Teatro J. Safra

A “apresentação” da deslumbrante loira entrou para a história, pois vestida num estonteante vestido rosa nude deixou todos boquiabertos ao cantar o mais sexy “Parabéns pra você” de todos os tempos. No texto de Duarte e Elmôr temos um encontro desses dois ícones da cultura pop e, que segundo o material de imprensa “expôe, ao mesmo tempo, as distâncias e as proximidades entre as duas, ressaltando a beleza do universo feminino e sua complexidade. Em cena, dois dos maiores mitos da feminilidade do século XX: Marilyn Monroe, a mais absoluta encarnação da carência afetiva, e Maria Callas, uma voz de diamante em forma de mulher”.

Para interpretar estes mitos do universo feminino foram chamadas Danielle Winits (Marilyn) e Christiane Fernandes (Callas) que sabem como dar vida a seus personagens se aproximando no confronto ao mundo machista e a impossibilidade de lidar com a falta de afeto. O texto, absolutamente atual, evidencia que pouca coisa mudou nesses mais de 50 anos e “a partir da diferença inicial entre os dois perfis – a intelectual e a sensual – desnuda com humor, ironia e deliciosas sutilezas de raciocínio, o drama único que envolve muitas mulheres em nosso tempo. Mais do que falar de Callas e Monroe, o texto escancara a atualidade funcionando a favor da humanidade cotidiana e não apenas de figuras ilustres, mas do drama que está nas esquinas de todos que enfrentam a luta da vida”. “Parabéns, Senhor Presidente” é dirigido por Fernando Philbert e fica no J. Safra até 1º de março. Recomendado.

Serviço

Parabéns, Senhor Presidente

Estreia: 17 de janeiro de 2020

Local: Teatro J. Safra – Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda

Duração: 70 minutos

Classificação: 12 anos

Ingressos a partir de R$ 30,00

Inf: 3611-3042

www.teatrojsafra.com.br