Não é possível que continuemos refletindo uma postura descompromissada, que se sustenta antes no interesse próprio e na perspectiva de interesses particulares e assim vejamos uma cidade promissora, que já foi sonho de um certo Rodovalho que possuía o espírito empreendedor e via compromisso e esperança no futuro. A mudança, meus amigos, antes do esforço e da boa vontade de nossos administradores, passa pela conscientização dos eleitores, naqueles minutinhos em que nos colocamos frente a frente com a maquininha com aqueles apitos chatos.

Mudanças demandam coragem. Exigem ética, em seu conceito mais pleno, mais espontâneo. Coragem. O americano já disse! “Sim, nós podemos!”. Sim, nós DEVEMOS! Devemos a nós mesmos, devemos a nossos filhos e netos, e até mesmo ao velho e simpático Coronel! Parabéns Caieiras, Parabéns caieirenses!