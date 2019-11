Parabéns Brasil

A República Federativa do Brasil novamente aniversaria. Já se vão lá 130 Anos. Uma eternidade para um homem, um breve instante para a história do país. Lágrimas de felicidade, de tristeza, de amor, de ódio, de gratidão, de vingança. Tanto se passou. Nada ocorreu. Ainda estamos aprendendo fazendo a história viva, líquida, do dia a dia. Um episódio no final do século. XIX cujas razões se mesclam e fazem heróis e vilões, dependendo do lado da em que você se encontrar, por vezes oprimindo, em outras sendo oprimidos.