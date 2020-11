Para ter o melhor é preciso agir, e agora

Para quem já acompanha a campanha desde o começo fica mais fácil analisar quem realmente é a pessoa correta para representar a cidade onde vive.

Em meio à pandemia do coronavírus, muitas apresentações de casa em casa foram descartadas. É aí que a internet aparece, mais uma vez, como aliada do cidadão e é nela que podemos conhecer mais sobre o político.

Os ataques ganharam amplitude em eleições recentes e não em sido diferente em 2020. Ao invés de apresentar propostas, muitos preferiram as ofensas ao adversário e isso nem sempre conta com o apoio do cidadão de bem.

Buscar o melhor para o município é o desejo de todos. É também o momento de avaliar e saber se vale a pena renovar ou manter quem está no poder, em casos onde prefeitos e vereadores buscam a reeleição. Esse candidato, aliás, é o que mais sofre ataque por já estar no poder e ter sua gestão avaliada e invejada por quase quatro anos.

Por mais que a política nos últimos anos venha sendo tratada como brincadeira no País, ela é necessária e o que se pede no dia da eleição é serenidade, seriedade e compromisso, principalmente dos espertinhos que trocam o voto por qualquer tostão. Portanto, nada de achar que seu voto tem preço, porquê uma decisão errada fará pagar um valor alto por isso e por mais quatro anos.

Com o acesso dos brasileiros à internet, os eleitores também ganham notoriedade. São nesses debates e reivindicações que é possível tirar bons exemplos e buscar o candidato que mais se encaixa nesse perfil. Fato é que a política deve ser tratada com respeito já que as eleições passam e, em muitos casos, as inimizades ficam e refletem na gestão e vida dos cidadãos.

Deve existir moderação e bom sendo em tudo. Só assim, poderemos ter um Brasil que todos sonhamos, com as pessoas dispondo de saúde, educação, segurança, lazer e demais setores com o mínimo de qualidade, até porque quem garante esses direitos é a Constituição.

O povo deve começar a notar o poder que tem nas mãos e colocar em prática no dia da eleição. Todos querem o melhor, mas nem todos fazem acontecer.