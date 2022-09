Para rir, relaxar e aproveitar à vontade

A hilariante “Erótica, uma Comédia Gozada” continua temporada em setembro no Clube Barbixas, zona central de São Paulo. Começanco pelo título o espetáculo dá margem para uma série de trocadilhos, discussões e polêmicas. Afinal trata-se de uma “porraloquice” total no palco, abordando sexo e erotismo em 70 minutos de um vai e vem de tirar o fôlego.

Sexo é tema que desperta curiosidade desde sempre, afinal de contas nascemos de um ato sexual e isso permeará nossa existência. “Erótica” traz esquetes criadas e dirigidas por Marco Fentanes, que também integra o elenco, com muita música, mímica, mágica, humor, erotismo, gente bonita e crítica de costumes. No palco, além, de Fentanes, estão Camila Rios, Laya, Luiz Beltrame e Chico Ribas.

Fentanes juntou tudo no espetáculo. Um dos quadros, Dança dos Leques, mostra o gênero burlesco. Outro é um musical com flautas e berrante e tem, ainda, um medley com músicas feminicidas da MPB.

E tem muito mais.

“Erótica, Uma Comédia Gozada” mergulha no Teatro de Revista, gênero teatral muito popular há mais de 100 anos, e deverá continuar nesta trilha de sucesso ao longo da temporada no Clube Barbixas.

Como disse aquela ex-ministra “Relaxa e goza”.