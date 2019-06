Para esquentar o inverno com muito forró

Resgatando as tradições juninas do interior nas quais a alegria, música e dança dão o tom acontece neste domingo, 9 de junho, em São Paulo o Arraiá do Forrozin.

Comandado pela cantora Mariana Aydar o bloco do Forrozin animará a festa com muito forró, pra ralar o bucho, sem fogueira, mas o clima será quente com barracas de comidinhas e brincadeiras.

Aydar é apaixonada por forró e garantirá a animação acompanhada por sua banda e convidados que são de peso: Luedji Luna, Marcelo Jeneci, Chico César e Maria Gadú. E na pista o DJ Nalla agita a galera com muita Música Nordestina Brasileira.

O Arraiá do Forrozin acontece no alto do antigo e histórico prédio da Fiorucci, centrão da capital paulista.

Serviço

Arraiá do Forrozin

Data: 09 de junho

Hora 16hs as 23:59hs

Local: A Bolha Roof Top no prédio da Fiorucci

R. Professor Cesare Lombroso 161

Ingressos a partir de R$30,00 –