Para encantar todas as gerações

Foto: Bianca Tatamiya

Espetáculo Disney Magia & Sinfonia tem curta temporada no Teatro Bradesco

Pergunta rápida. O que Buzz Lightyear, Darth Vader, Capitã Marvel e Mickey Mouse têm em comum? Resposta. Além de maravilhar gerações e milhões de pessoas em todo o mundo, fazem parte do mesmo conglomerado de entretenimento.

No caso A Disney Pictures. Criada por Walt Disney, há 100 anos a empresa bilionária se tornou uma potência no ramo de diversão reunindo num mesmo guarda-chuva as franquias Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographics (NatGeo).

Os temas e canções dessas franquias são conhecidas e ecoam entre os milhares de fãs. Embasado nesse retrospecto a Opus Entretenimento criou um espetáculo grandioso no qual são executadas ao vivo 21 músicas que fazem parte da vida de todos nós. O resultado é uma experiência única, norteada pela emoção.

O público é convidado a cantar e pular ao som de clássicos como “Não Falamos do Bruno”, “Minha Intuição”, “Amigo, Estou Aqui” e até a “Marcha Imperial”, aquela que anuncia a chegada do vilão Darth Vader.

Executando com precisão cada um dos temas está a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, integrada por 73 instrumentisas.

Na regência da Sinfônica o Maestro Adriano Machado, ele próprio um fã dos temas, , tem os músicos na ponta da batuta.

Além da orquestra no palco, um elenco talentoso interpreta lindamente cada canção, imagens dos filmes no telão, com coreografias e figurinos caprichados.

Tudo que envolve a produção, que traz Daniel Salve na direção geral, é superlativo com mais de 150 pessoas envolvidas na montagem e quase 100 peças de figurino.

Segundo Carlos Konrath, presidente da Opus Entretenimento, “Disney Magia & Sifonia” promete emocionar crianças e adultos.

“É um espetáculo original e exclusivo da Disney e essa parceria entre Disney e Opus só se fortalece. Temos certeza de que crescerá ainda mais nos próximos anos”, atesta Carlos Konrath.

“Disney Magia & Sinfonia” fica em cartaz no Teatro Bradesco até 10 de outubro com várias sessões.

SERVIÇO

Disney Magia & Sinfonia

Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 120 minutos

Livre

Capacidade: 1439 pessoas

Temporada: até 10 de outubro

Sessões (todas com audiodescrição e Libras):

Quintas e Sextas: 19h30

Sábados e Domingos: 11h, 15h e 19h30

INGRESSOS

A partir de R$25 (meia-entrada)

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/disney-magia-e-sinfonia-11836