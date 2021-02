Para bater a cabeça na sala de casa

Desde que o novo coronavírus chegou ao Brasil, nos forçando à essa detestável pandemia, a maioria dos artistas adotou as lives para se manter na ativa.

Saudades de shows presenciais todos nós temos, mas como a Covid-19 não dá trégua vamos continuar nos resguardando, esperando vacinação e torcendo pra um dia tudo voltar ao normal.

O line up do Rock In SP on line está de dar inveja no Wacken Open Air (brincadeirinha). São bandas de todos os segmentos roqueiros, entre eles Golpe de Estado, Krisiun, Brothers Of Brazil, Scars, Malvada, Ronaldo e os Impedidos, The Bombers, além dos Djs Rodrigo Branco, Sammy Glitz e Humberto Luminati.

Para Clemente Nascimento, eterno líder dos Inocentes, festivais on line são o ideal para o momento que atravessamos, além da super diversidade de grupos. Segundo ele, o Rock In SP confirma que o gênero continua firme e forte.

“A produção sempre esteve bem, o problema é o consumo, realmente o público diminuiu, mas isso faz parte do movimento cíclico do qual o Rock faz parte”, diz.

Matheus Krempel, guitarrista/vocalista da The Bombers, compartilha da mesma opinião de Clemente Nascimento.

“A produção do rock brasileiro independente esse ano, mesmo com pandemia, foi absurdamente alta. Você pega listas de melhores do ano que conseguem juntar mais de 100 artistas que lançaram discos ano passado. E aí vem o Rock in SP e faz um festival com mais 50 bandas. As coisas parecem estar indo bem, só precisamos de estimulo para quebrar as barreiras.Com as lives, muitas bandas que se acostumaram a tocar em lugares com uma baixa estrutura, estão podendo apresentar seu show com uma qualidade de som e imagem que realmente merecem e enaltecem o seu trabalho”, atesta Krempel.

Com 25 anos de estrada a The Bombers, surgida em Santos, fará um set curto, com cinco faixas, uma vez que cada banda se apresenta apenas por meia hora.

“Nosso set vai tentar resumir esses 25 anos, inclusive com enfoque em divulgar nosso novo trabalho, que foi o EP “Bumerangue” lançado em Outubro e que musicalmente já prepara o terreno para o nosso novo projeto que é uma série de EP’s que serão lançados mensalmente (a partir dessa sexta-feira) apenas no Bandcamp. Ao final dessa série, vamos compilar um álbum físico com as músicas mais votadas pelos fãs e aí sim, disponibilizaremos em todas as plataformas de streaming”, conclui Krempel.

Então é se ligar, afastar os móveis da sala e bater a cabeça sem torcer o pescoço.

Rock In SP On Line

Sábado – Dia 6 de fevereiro – a partir das 15 horas

Domingo – Dia 7 de fevereiro – a partir das 15 horas

Nas redes sociais

https://www.facebook.com/rockinspshow

https://www.instagram.com/rockinspshow/?hl=pt-br