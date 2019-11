“Papai Noel dos Correios” recebe cartinhas de Natal

A ação consiste na ida do bom velhinho até a uma unidade do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer entregar presentes e ler cartinhas. A chegada do Papai e da Mamãe Noel é recebida sempre com muita alegria. Ao longo dessas três décadas, a campanha conseguiu atender ao pedido de mais de 6 milhões de cartinhas, muitas com histórias emocionantes de solidariedade.

O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, explica a importância e a satisfação de promover campanhas como essa. “Os Correios participam há 30 anos dessa campanha, que é extremamente importante porque tem um valor simbólico acima do que ela representa em termos de doação e presentes. É a questão da esperança. Esperanças de tempos bons, de que todas as crianças consigam alcançar o seu propósito”, declarou.

Qualquer pessoa pode ajudar nesta campanha, que vai até 13 de dezembro. Para isso é necessário se dirigir a uma das unidades dos Correios que esteja recebendo as cartinhas e escolher a que mais se identifica com você.

As datas, locais e horários da Campanha Papai Noel dos Correios 2019 podem variar em cada Estado. Todas as informações sobre esta corrente de solidariedade podem ser obtidas no endereço http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios.