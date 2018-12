Papai Noel chega a Caieiras no dia 7 de dezembro

No dia da abertura do projeto, será realizada uma programação especial, com ponto de encontro às 18 horas na Praça Santo Antônio, contando com a Fanfarra de Caieiras em uma Parada de Natal rumo a Praça pró-polo, onde haverão as apresentações do coral “All Music” e das alunas de ballet do Centro Cultural. Após, acontecerá o acender das luzes da bela árvore de Natal e a chegada do Papai Noel.

Já no dia 8, a partir das 20 horas, a presença da Orquestra Filarmônica Melhoramentos Caieiras no “Auto de Natal” e no dia 9, o início será às 18 horas com o Coral dos alunos do Centro Cultural, ambos na Praça Pró-Polo.

O Bom Velhinho estará do dia 7 ao dia 23 de dezembro recebendo as crianças, todos os dias, às 20 horas.