Panelli tem contas reprovadas pelo Tribunal de Contas

O parlamentar, reeleito nas eleições de 2020, esteve à frente da Casa de Leis, de forma inédita, por quatro anos seguidos. Durante esse período, sua conduta foi considerada irregular em duas delas até o momento, inclusive tendo sido multado pelo TC.

Seguindo a linha de ex-presidentes da Casa, Panelli também abusou da contratação de cargos em comissão, segundo o Tribunal de Contas que faz outros apontamentos que prejudicam a boa ordem da gestão pública.

Dentre as irregularidades, o TC destaca falta de divulgação da folha de pagamento dos agentes públicos na página oficial da Câmara; constatação de divergências entre as informações da origem e aquelas transmitidas ao aludido Sistema, no que concerne aos repasses financeiros; o elevado número de cargos criados em comissão denotando inversão da regra constitucional do concurso público; pagamento de gratificações de nível universitário a ocupantes de cargos que exigem essa formação, em desacordo com a recomendação já estampada pelo Tribunal de Contas ao ensejo do exame das contas dos exercícios de 2015 a 2017, além do descumprimento das recomendações exaradas quando da apreciação das contas dos exercícios de 2014 e 2015. Todas as informações são públicas e podem ser consultadas no site do TC. O processo é o de nº TC-005229.989.18-1.

Já em 2017, a reprovação das contas se deu devido ao número excessivo de cargos comissionados, muitos desprovidos das características de direção, chefia e assessoramento elevando a folha de pagamento.

De acordo com o relatório do Tribunal de Contas (TC-006184.989.16-8), apenas no exercício em exame, houve um incremento de 15 servidores – aumento de 45%, em relação a 2016. Não por acaso, as despesas totais com folha de pagamento da edilidade cresceram assombrosos 64,5% entre os dois exercícios, saltando de R$ 3.952.085,13, para R$ 6.500.794,60.

Ainda na avaliação deste período, foi apontado pelo órgão fiscalizador a falta de divulgação da folha de pagamento dos agentes públicos e Relatório de Gestão Fiscal na página oficial da Câmara.

Dr. Panelli foi procurado e informou que o apontamento feito referente ao elevado número de cargos em comissão foi sanado com a contratação feita por meio de concurso público realizado em 2017. Segundo ele, mesmo assim o próprio TC o penalizou por fazer as contratações. “Entrei com recurso de apelação e segue em grau de recurso no tribunal pleno que vai decidir. Mas destaco que isso não feriu nenhuma legislação já que o percentual foi respeitado”, disse.

Sobre ter as contas julgadas irregulares por dois anos seguidos, explicou que se deu em razão da fiscalização que ocorre sempre um ano após o analisado e acabou encavalando as decisões. “Estou entrando com os recursos e isso não me preocupa”, finalizou.