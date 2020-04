Pandemia muda rotina de vários trabalhadores

De um lado temos a doença que tem sido letal e, de outro, a recomendação de quarentena e isolamento social que promove demissões, redução de salários, aumento no desemprego, sendo preocupações a mais em meio a esse momento delicado.

Em meio à turbulência existem os heróis. São médicos, enfermeiros, agentes de segurança, atendentes de mercado, entregadores, caminhoneiros, motoboys e tantos outros que não puderam ou não quiseram parar e continuam prestando serviços essenciais e fundamentais para que o País não entre em colapso total.

Muitos tiveram a rotina alterada e contam como se viram para continuar trabalhando. É o caso de Natacha dos Santos Matheus, 34 anos, técnica de enfermagem. Ela trabalha em um hospital particular em São Paulo e conta como encara essa situação. “Os cuidados que já tinha dobraram. Outra mudança percebida é que a doença não escolhe faixa etária. Quanto à rotina, não saio de casa sem máscara, ao entrar no carro passo álcool em todas as partes e ao chegar no hospital sigo os novos procedimentos instituídos”, conta.

Ela também falou da correria dentro do trabalho devido à pandemia. “Quase todos os dias somos surpreendidos para cobrir setores como UTI e ala semi-intensiva, algo que não era rotineiro antes da crise. Também não podemos mais encontrar amigos de trabalho para um café nos intervalos porque a quantidade de pessoas na copa foi reduzida, sem dizer os colegas que estão sendo afastados do trabalho com suspeita ou até mesmo a confirmação da Covid-19. Isso nos entristece bastante”, relatou Natacha.

A técnica em enfermagem também falou da nova rotina ao voltar para casa. “Faço toda higienização necessária antes de entrar em casa. Tenho de tomar todo cuidado para evitar contato com meus familiares e mesmo assim fico com a impressão que estou causando ou levando algo a eles. Hoje já não durmo com minha filha que tem 6 anos e mantendo certa distância devido ao trabalho”, disse.

Diretamente ligada a essa questão, a técnica faz um apelo às pessoas para que fiquem em casa. “Queremos poder dar um atendimento de qualidade e excelência a todos, mas para isso é necessário seguir o isolamento, ter os devidos cuidados. Após um plantão cansativo tanto fisicamente e psicologicamente eu meus amigos queremos poder voltar para casa. Então, nós da enfermagem pedimos: fiquem em casa”, falou Natacha.

Claudio Lira, 53 anos, que entrega correspondências e toma todo cuidado para evitar o contato também falou como tem sido sua rotina. “O álcool gel se tornou meu aliado. A cada entrega uso o produto nas mãos e contato direto ocorre apenas em casos atípicos, sempre respeitando a distância recomendada. Em alguns casos, o objeto é deixado no portão após a confirmação de dados, mas sempre um longe do outro”, disse.

O motorista carreteiro Sidney Américo Pires, 41 anos, também falou dos desafios nesse período. “O que mais mudou na nossa rotina foi o respeito na estrada, a calmaria promovida pela quarentena. Isso tem sido bom. Estamos tendo apoio recebendo marmitas e kits de limpeza. Muito gratificante para nós caminhoneiros que também estamos na linha de frente, assim como como os médicos, bombeiros e policiais”, falou.

Para ele, tem sido satisfatório poder ajudar e faz um alerta para quem conseguir, ficar em casa. “Com grande satisfação, estamos na batalha por vocês. Peço a população que fique em casa. Estamos fazendo nossa parte e tudo isso vai passar. Confiem em Deus”, pediu Sidney.

Luis Márcio de Arruda, 23 anos, trabalha fazendo entrega de bicicleta abastecendo as clínicas médicas da região dos Jardins, em São Paulo. Ele tem dois filhos para sustentar e se dedica para manter seus compromissos. “Trabalho quantas horas for necessário, mas o tempo todo pensando nos que devem ficar em casa. Só acho que existe muita política nessa doença”, falou.

O motoboy James Viana Pires, 23 anos, também continua trabalhando, mas conta que teve de se afastar da família. “Preciso garantir o sustento da casa e continuar trabalhando. Mas para evitar qualquer situação, me afastei de minha esposa e da minha filha. Essa é a parte mais triste, no entanto uma atitude sensata já que minha mulher tem bronquite asmática”, disse.

Ele também falou da reação das pessoas nas ruas e em relação às entregas. “Muita gente está gastando menos com comidas rápidas, pois acham que vão ficar sem receber e sem dinheiro. É compressível. Muitas pessoas também estão com medo de tudo isso, mas tem o lado bom. Muita gente passou a pedir e acreditar mais em Deus”, citou.

Por fim, pediu para quem puder, ficar em casa. “O vírus não escolhe quem infectar. Tenho um amigo que está internado nessa situação. Se cuidem e não subestimem essa doença. Vamos preservar nossas famílias, em especial aqueles que tem idosos e pessoas com saúde frágil dentro de casa”, finalizou.