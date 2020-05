Pandemia: Caieiras prorroga quarentena até dia 1º de junho

É importante salientar que os estabelecimentos autorizados a funcionar devem obedecer uma série de medidas: intensificar as ações de limpeza, disponibilizar EPI´s (álcool em gel, máscaras e óculos quando aplicável aos seus empregados), divulgar informações a cerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; adotar o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre as pessoas, proibir o acesso dos consumidores nas áreas de lazer, convivência, festas, bares e restaurantes internos.

O Decreto, que você pode conferir aqui, também traz normas sobre a organização da entrada de clientes e o atendimento no interior dos estabelecimentos.

O descumprimento das normas estabelecidas no Decreto está sujeito a multas que podem variar de R$ 500 a R$ 10 mil, e serão destinadas ao Fundo Municipal de Saúde para aplicação em ações preventivas no combate ao COVID-19 e doenças correlatas.

Lembrando que já é obrigatório o uso de máscaras por toda a população, especialmente no acesso a agências bancárias, casas lotéricas e instituições congêneres, assim como no transporte público, táxis e veículos de aplicativos, e que pedidos de funcionamento das atividades comerciais e de serviços deverão ser protocolados pelos interessados acompanhados do plano sanitário e submetidos à análise da Procuradoria-Geral do Município.

O atendimento ao público no Paço Municipal está suspenso pelo mesmo período, permanecendo apenas à distância, por meio do site: www.caieiras.sp.gov.br, com exceção das hipóteses de atendimento por agendamento.