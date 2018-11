Palmeiras vence o Vasco e garante mais um título

A conquista veio de forma antecipada e a festa do título deve ser comemorada no próximo final de semana na Arena Palmeiras diante do Vitória, pela última rodada do Brasileirão.

O Flamengo que também brigava pelo título acabou ficando com o vice-campeonato, após bater o Cruzeiro por 2 a 0 em Minas Gerais, também nesse domingo.