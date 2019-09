Paleta Mexicana com carisma brasileiro

No entanto, a demanda superou a procura que agravada pela forte crise econômica fez com que muitas fechassem as portas.

Mas para toda regra há exceção e a Empresa Maria Paletera não só se manteve no mercado como ampliou seus horizontes. Fundada em São Paulo e administrada por Marcelo Ernandes Mesquita a Maria Paletera faz valer o nome “negócio de família”. Enquanto Mesquita cuida de gerenciar a empresa sua mãe, Maria Helena, fica à frente da produção e criação de sorvetes.

Quando surgiu em 2014 a Maria Paletera oferecia seus produtos em quiosques temáticos espalhados pela capital paulista. Porém uma série de fatores: redução na procura, alto custo e crise econômica levaram ao fechamento de inúmeros postos.

Com tino gerencial apurado Ernandes Mesquita buscou novas formas de distribuir os produtos. A saída veio na instalação de freezers personalizados em restaurantes, empórios, padarias e lojas de conveniência. Resultado? Um crescimento de mais de 150% em 2018.

E não é só isso. A empresa também ampliou o leque de produtos com o surgimento das mini paletas e picolés convencionais, dando ao consumidor alternativas de tamanho e preços, sem comprometer a qualidade.

Marcelo Ernandes Mesquita diz que “para o comerciante faturar o mesmo que consegue ao vender um único produto Maria Paletera, ele precisará comercializar de 3 a 4 unidades do concorrente. Uma relação custo-benefício imbatível”.

Para que todo este sucesso seja alcançado a Maria Paletera investe na criação e pesquisa constante de novos sabores. Paletas e sorvetes são feitos com frutas naturais, sem qualquer conservante, corantes ou produtos químicos. E ai entra o talento de Maria Helena que com suas mãos hábeis permite a confecção de produtos de alta qualidade. Há ainda outro diferencial: a não terceirização do negócio. Produzidos em fábrica própria os produtos vão direto aos postos de venda, o que garante à empresa o controle total da operação, mantendo assim a satisfação do cliente.