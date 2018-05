Palestra trata sobre maus tratos a animais

Programado para o domingo, 27, a partir das 16 horas, o evento contará com várias apresentações culturais. Os presentes poderão acompanhar as exibições do grupo de capoeira Filhos do Aberre, com mestre Chorão e Duda; alunos da Oficina Break, com o professor Rogério Chuin; Escola de Balé Corpo & Art, da professora Lilian César; a encenação ‘A mala dos molengos com a chegada do lampião na casa do tinhoso’, com Christian Matias da Trupe Além da Lona; apresentação do Canil da PM do 26º Batalhão de Polícia, sob o comando de Major Pain, e por fim, uma palestra com o Sargento da PM Alexandre.

Durante o evento ocorrerá uma mini feira de adoção de gatos do Gatil da Gigi. A entrada está condicionada a doação de um quilo de ração para cães ou gatos.

O Centro Cultural fica na Rua Argentina, nº 400, Jardim Santo Antonio.