Pajero Sport é tecnológico e radical

Com visual robusto e desafiador, o carro impressiona logo no primeiro olhar. No entanto, se torna dócil ao volante, além de ser confortável e espaçoso, com sete lugares para levar toda a família. O off-road é seu habitat natural. Sendo assim, o Pajero Sport te leva a qualquer lugar, não importa o piso.

Isso só é possível graças ao Super Select II 4WD, controle de descida de montanha (HDC), Hill Start Assist (HSA) e um modo Off-Road para cascalho, lama, areia ou rocha, este SUV encara todas as escapadas de fim de semana e expedições off-road.

Pré-venda pela internet

O Pajero Sport chega ao mercado nacional no primeiro semestre de 2019 e as concessionárias Mitsubishi Motors de todo o Brasil já aceitam reservas para este SUV. O pedido deve ser feito pelo site www.pajerosport.com.br. Os valores ainda não foram revelados.

O SUV será oferecido em versão única, com sete lugares, teto solar, o mais avançado sistema 4×4 com o Super Select II e equipado com o moderno motor MIVEC 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190cv e 43,9 kgf.m de torque. São 16 válvulas, DOHC, DI-D com turbocompressor e injeção direta, que se traduz em uma excelente eficiência energética com aceleração vigorosa e todo torque disponível a baixas rotações do motor, aliado a transmissão automática de oito velocidades.

O melhor do 4×4

A Mitsubishi Motors garante que o 4×4 é muito mais do que um slogan, é um estilo de vida que possibilita chegar ainda mais longe.

Como um legítimo 4×4 da família Pajero, este SUV é equipado com o mais moderno sistema de tração do mercado, o Super Select 4WD-II (SS4-II), que é capaz de enfrentar todos os tipos de terreno.

São quatro modos de operação, incluindo a reduzida. Através do seletor no console central, o motorista pode facilmente optar pelo melhor ajuste, dependendo do local e das características do piso:

2H – Usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.

4H – Ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e chuva. O sistema alterna automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro.

4HLc – Ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência.

4LLc – Ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

O Pajero Sport conta com o exclusivo Off-Road Mode, um moderno e tecnológico recurso que deixa este SUV ainda mais preparado para enfrentar os mais variados tipos de terreno.

São quatro opções que melhoram o desempenho no off-road: Gravel, Mud/Snow, Sand e Rock. Cada uma delas tem uma configuração específica e todos são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, alterando automaticamente a potência do motor, ajustes de transmissão, sistema de freios, controles de tração e estabilidade.

As informações são projetadas no cluster e mostram como cada roda está atuando individualmente. Esses ajustes deixam ainda mais fácil transpor obstáculos e se aventurar em todas as condições sem se preocupar, tornando as viagens e expedições ainda mais prazerosas e seguras.

Além disso, o veículo tem o bloqueio do diferencial do eixo traseiro, o RD Lock. Em situações extremas, onde as rodas ficam suspensas, como valetas transversais ou terrenos com erosões, o carro é capaz de superar com facilidade com um simples toque no botão.

Design pensado em todos os detalhes

O Pajero Sport traz um novo e inovador design, com todos os detalhes pensados para oferecer praticidade e sofisticação.

Os retrovisores externos elétricos são rebatidos automaticamente quando o veículo é trancado. São equipados com luzes indicadoras em LED, que garantem segurança e comodidade.

Na parte dianteira, os faróis em LED tem regulagem automática de altura, lavador, DRL em LED e faróis de neblina integrados.

Na parte externa, o rack de teto na cor prata está incorporado e complementa o design da carroceria. O skid plate dianteiro, além de prático e funcional no off-road, está em perfeita harmonia com o design.

Completando o visual, o friso da linha de cintura e as maçanetas cromadas dão um toque especial a este SUV e as rodas em liga leve 18” diamantada com pneus 265/60 R18 são perfeitas para rodar em todos os tipos de terrenos. Os estribos laterais integrados à carroceria complementam o design, além de serem práticos para entrar e sair do veículo. Na parte traseira, lanternas em LED, para-barro e aerofólio.

Interior prático e confortável

O interior é baseado no conceito de design confortável, esportivo e funcional. O console central alto em Black Piano com detalhes cromados envolve toda a parte dianteira, reunindo os principais recursos ao alcance das mãos seletor de tração, botões para escolha do piso e o freio de estacionamento eletrônico.

Saídas de ar-condicionado estão estrategicamente posicionadas na segunda e terceira fileira de bancos, dando ainda mais conforto para os passageiros.

O sistema multimídia tem tela capacitiva de 7” e vem equipado com Android Auto e Apple Car Play, áudio streaming de última geração e conexão WiFi, que permite o acesso a aplicativos nativos, como Waze e Spotify.

A área interna é um dos destaques, não só para os passageiros, mas graças ao amplo espaço para as bagagens. O porta-malas tem capacidade para 571 litros. Com os bancos da segunda fileira rebaixados, sobe para impressionantes 1.731 litros e com o assoalho totalmente plano, o que facilita a acomodação das bagagens.

Outra praticidade do Pajero Sport é a conectividade para os mais diversos aparelhos. Além da entrada USB na parte dianteira, os passageiros que viajam no bando de trás contam com mais duas entradas para carregar o celular. E, no console central, há uma tomada de 120v (AC) para ligar os mais diversos aparelhos.

Segurança e comodidade

O Pajero Sport é equipado com mais modernos sistemas de segurança. Os freios são com ABS e EBD, sistema FullAirbags com 11 airbags: 2 dianteiro, 2 laterais, 6 de cortina (inclusive para a terceira fileira de bancos) e 1 para o joelho do motorista, Keyless – partida sem chave e no botão, sistema de entrada sem chave – Keyless Operation System(KOS), sistema de Prevenção de aceleração involuntária – Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS), barras de impacto das portas e sistema Isofix.

O SUV traz ainda o TSA (Trailer Stability Assist), que estabiliza o conjunto trailer/veículo quando o fenômeno de serpenteamento for detectado, garantindo ainda mais segurança. O sistema de freios é completo, com ABS, EBD, BAS, fazendo com que a frenagem seja eficaz, até mesmo em situações extremas. Além disso, o veículo conta com o Brake Override System, BOS, que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador. Caso o freio seja acionado junto com o acelerador e configure uma situação de emergência, o sistema reduz as rotações do motor gradativamente até a parada total e controlada do veículo.

Tecnologia exclusiva MiTEC

O novo SUV da Mitsubishi Motors é mais um da montadora dotado do sistema MiTEC – Mitsubishi Motors Intuitive Technology, um conjunto de recursos de última geração que agregam vários sistemas através de sensores espalhados por todo o carro.

A função recheada de inovações trabalha em conjunto para guiar e proteger, alertar e conectar, até mesmo entreter. Ele pensa e age sem mesmo que o motorista saiba.