Paixão de Cristo em Caieiras será encenada no Mirante do Cristo

A encenação é feita pela Cia. Arcanjos do Teatro. A direção é de Sérgio de Camargo e Vince Vinnus. As apresentações contarão com a participação especial das professoras Val Silva, da dança do ventre, Bel e Cintia, de dança contemporânea.

Para oferecer um espaço de lazer, tendas de vendas de alimento e o artesanato caieirense estarão no local, além de uma arquibancada que será montada para acomodar o público. A entrada será grauita e a prefeitura disponibilizará transporte gratuito. Por conta disso, alguns ônibus identificados com o nome do evento circularão especificamente para atender os munícipes.

O Mirante do Cristo fica localizado na rua Monsenhor José Cézar de Oliveira, Jardim Marcelino. Para mais informações é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4442-7013.

Confira o percurso dos ônibus:

Linha 1

Primeira saída: 18h

Última saída: 19h

Praça da Família – Vera Tereza

Praça da Família – João Kiss/Jardim dos Pinheiros

CEU das artes – Jardim dos Eucaliptos

Anita Garibaldi

NEC Marcelino

EMEMI Mª Gazzolla

Linha 2

Primeira saída: 18h

Última saída: 19h

E.E Wlather Weiszflog – Centro

Concha Acústica – Praça Santo Antônio

Velódromo – Viaduto Jardim Esperança

E.E Nelson Manzanares – Serpa

Boa Vista

EMEF Aurora R. Morais

EMEF Carlos Bayerlein

Linha 3

Primeira saída: 18h

Última saída: 19h

E.E Olindo Dártora – Vila Rosina

UBS – Sítio Aparecida

Praça da Bíblia e da Família – Laranjeiras

Emef Marina V. Bayerlein