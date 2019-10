Pais cobram faixa de pedestre em via do Marcelino

A falta da faixa de pedestres é o que mais preocupa os cidadãos que cobram a implantação na Rua Floriano Peixoto onde encontram-se duas escolas municipais.

José Willian é uma das pessoas que reivindica a sinalização. “Não dá para essa rua ficar sem faixa de pedestre tendo em vista que a as escolas usam o ginásio de esporte do outro lado da via e cerca de 500 crianças atravessam por ela com frequência. Está perigoso”, declarou.

A lombada existente em frente a um dos colégios também está sem pintura e surpreende motoristas. “Não dá para notar a existência da lombada. Até mesmo quem passa pela via diariamente acaba surpreendido. Precisamos da pintura urgente”, falou Carlos Almeida.

O prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, foi procurado para se manifestar e explicou a prefeitura aguarda a chegada de um produto que será misturado a tinta para evitar o desgaste rápido da sinalização. “Isso deve ocorrer na próxima semana o pessoal do trânsito vai dar início a sinalização em todas as ruas que foram recapeadas”, disse Gersinho.