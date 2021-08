Pai, médico intensivista revela desafios diários na pandemia

Dr. Carlos Henrique Esteves, 60 anos, que é clínico geral há 33 anos, intensivista e especialista em medicina hiperbárica contou como tem conciliado o trabalho e a família. Pai de três filhos, sendo dois enteados, ele atua na UTI, unidade de terapia intensiva, voltada a Covid, em quatro hospitais e se divide como pode para não deixar a família de lado.

“Tenho uma clínica de medicina hiperbárica e trabalho na UTI Covid desde março de 2020, especificamente atendendo pacientes com infectadas pelo vírus. Diariamente tenho contato com pessoas contaminadas e na primeira quinzena de abril de 2020 adquiri o coronavírus, obviamente pela intensidade de trabalho com a doença. Graças a Deus os sintomas foram leves, mas os dois primeiros dias foram bem ruins com muita dor no corpo e na cabeça”, disse.

Devido ao trabalho, a tecnologia foi aliada para matar saudade dos filhos e do neto de quatro anos. “Não tem outro jeito. O contato é feito desde então remotamente e essa é a parte mais complicada. Por trabalhar com pacientes com Covid de extrema gravidade, infelizmente, optamos pelo distanciamento. Não teria como ser diferente. A saudade é grande e nos falamos de acordo com o que a tecnologia nos permite”, falou Dr. Carlos.

O médico também falou da situação triste envolvendo o momento. “É uma situação complicada não apenas as pessoas que são acometidas. A doença é de de extrema periculosidade e não temos como adivinhar quem vai ter, se de forma leve, moderada ou grave. Nós, como médicos, pensamos primeiro nos outros e na família do que muitas vezes na gente. Mas faz parte da profissão. Nos arriscamos para proteger o outro”, destacou.

Dr. Carlos também falou da triste experiência que vive atuando na UTI no tratamento de pacientes com coronavírus. “Infelizmente tive a dura missão de atestar o óbito de muitos pais e testemunhar famílias inteiras morrerem no hospital por mais de uma vez. É inimaginável a desgraça que se abateu sobre as pessoas com essa pandemia. Até nós médicos nos abatemos e esses últimos 15 meses tem sido terríveis”.

Por conta desta e outras questões falou ser inevitável não pensar nos filhos e demais membros da família. “Pensamos o todo tempo e buscamos meios de não colocá-los em risco. Isso não sai da cabeça da gente. O que vemos acontecer com a família dos pacientes fica forçoso pensar em nossos filhos. Por isso, nos protegemos de todas as maneiras possíveis para enfrentar a situação”, citou o dr. Carlos.

Como em 2020, o Dia dos Pais para Dr. Carlos será a distância. “Vamos matar a saudade por vídeo. Enquanto isso não cessar totalmente, não vale a pena arriscar. A gravidade desta doença não nos permite vacilar”, alertou.

O intensivista finaliza a entrevista parabenizando todos os pais pelo seu dia e fazendo um alerta sobre a Covid. “Nunca se deixem levar por fake news e idiotas que estão povoando nosso País. Não é hora de baixar as rédeas de proteção. É uma doença extremamente perigosa e que não permite saber se será leve ou grave. É nosso dever preservar nossos filhos e pais. Qualquer dúvida faça como nós médicos estamos fazendo: festeje os pais e filhos pelo WhatsApp ou qualquer outra tecnologia remota, não abuse de contato pessoal e se protejam de todas as formas que puderem. Apesar da doença apresentar queda, está entre nós e o perigo ainda ronda todos. Enquanto não tiver 80% da população vacinada, não baixem a guarda porque a doença está na espreita”, conclui Dr Carlos.

Vida profissional

Dedicado em salvar vidas há 33 anos, Dr. Carlos Henrique Esteves é clínico geral e intensivista no Hospital Ana Costa, em Santos, Hospital das Clínicas, em SP, Hospital Municipal de Barueri e Hospital Alphamed, além de ser especialista em medicina hiperbárica.