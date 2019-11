Pai, esposa e irmã são flagrados tentando entrar com drogas em penitenciárias

De acordo com o órgão, no domingo, 3, os agentes da Penitenciária I “Mário de Moura e Albuquerque”, flagraram o pai de um sentenciado tentando entrar na unidade prisional com ilícito. Ao procederem vistoria por meio do escâner corporal no visitante, encontram algo escondido na costura de sua cueca. Ao ser indagado, ele confirmou estar de posse de 855 micropontos de substância semelhante à droga sintética conhecida como “K4”.

No mesmo dia, mas na Penitenciária III “José Aparecido Ribeiro”, a companheira de um preso foi surpreendida ao tentar entrar com um invólucro contendo 45 micropontos assemelhados ao LSD, cerca de 17 grama de substância semelhantes à maconha e aproximadamente 82 gramas de um pó amarelado, igual à cocaína.

Ainda em Franco da Rocha, outra unidade registrou apreensões. Desta vez foi sábado, 2 , quando a irmã de um preso foi impedida de entrar na penitenciária ao ser submetida ao escâner corporal e ter sido constado haver algo escondido no seu órgão genital. O invólucro continha aproximadamente 145 gramas de substância amarelada, semelhante à cocaína.

Todos os casos registrados foram encaminhados para o Distrito Policial da cidade de Franco da Rocha para emissão de Boletim de Ocorrências.