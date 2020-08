Pai e professor, tarefa dupla em casa

Com a aproximação de mais um Dia dos Pais, 9 de agosto, conversamos com José Luís Batista de Oliveira, 52 anos, mais conhecido em Caieiras e região por ‘Lulinha’, que é professor de matemática na rede estadual de ensino e se desdobra para lecionar e acompanhar as aulas da filha Maria Fernanda Moreira de Oliveira, de 7 anos, que está no segundo ano primário.

Ele contou como tem sido a rotina e a adaptação as novas tecnologias que alcançaram de vez o ensino a distância. “Devido a essa pandemia que pegou todos nós de surpresa, tivemos que adaptarmos as novas tecnologias e uma nova rotina, pois tínhamos um horário estipulado para o nosso trabalho e para a nossa vida pessoal”, disse José.

Embora tudo esteja diferente, se desdobra para dar conta da demanda. “Estou me desdobrando muito, pois tenho que enviar atividades para os alunos e ao mesmo tempo aprender a lidar com as novas tecnologias. E como pai estou sempre orientando juntamente com os professores da escola da minha filha e ao mesmo tempo assistindo aula com ela e tirando dúvidas”, declarou.

“Lulinha” fez uma confissão sobre ser professor e ter de ensinar a filha. “Percebi o quanto é difícil ensinar minha filha, mesmo sendo professor, pois leciono para os alunos dos anos finais. A didática e a linguagem são totalmente diferentes. Mas estou dando conta do recado e torcendo para que essa pandemia passe logo e tudo possa voltar ao normal”, falou.

Com essa entrevista, o jornal Regional News homenageia os pais e deseja a todos um Feliz Dia dos Pais!