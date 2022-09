Pague para entrar, reze para sair

Enfim, a ideia se enquadra apropriadamente na nova atração do Shopping Villa-Lobos e tem atraído um grande número de pessoas, sedentas por tomar sustos.

Quem gosta de sentir aquele friozinho na espinha não pode perder o Parque do Terror WB, experiência imersiva e assustadora em “cenários realistas, provocando sensações em uma jornada única entre o espectador e o que encontrar no caminho”.

Numa grande instalação de mais de 1.700 mts são reproduzidos cenários, personagens e trilhas sonoras de filmes clássicos como “O Exorcista”, de William Friedkin, “It: A Coisa”, de Andy Muschietti e a franquia “Invocação do Mal”, de James Wan.

A instalação tem curadoria da Warner Bros, a qual pertencem todos os filmes reproduzidos, e co-produção da Time For Fun, objetivando “encontrar as razões por esse amor pelo terror e a relevância desse estilo audiovisual em nossas vidas, explorando como usamos o medo para o entretenimento e as metáforas e aprendizados que ele pode agregar”.

Em coletiva de imprensa, Franchesca Alterio, representante da Time For Fun e Marcos Bandeira de Mello General Manager da Warner Bros Brasil falaram mais do Parque do Terror.

Segundo Franchesca, foram anos de conversa para tornar a parceria possível. O intuito era realizar o projeto em 2021, mas a pandemia adiou os planos.

“A proposta da T4F é trazer experiências memoráveis para seus fãs. Temos grande entretenimento para a família e é um pilar de atuação que queremos investir mais. Vemos essa demanda e desejo nos consumidores brasileiros. É uma frente que vamos retomar com mais força pós pandemia com o Parque do Terror sendo o primeiro desta jornada”, diz.

Para Marcos Bandeira de Mello a Warner Bros avalia há muito tempo a maneira de interação e maior intensidade com consumidor final, ou seja, os fãs.

“O fã gosta muito de viver a experiência próxima do personagem. O chamado Meet and greet. Isso se tornou um negócio de experiência pra nós que estamos investindo cada vez mais. Fizemos no Brasil o Natal de Harry Potter, a Casa Warner, a própria Comic Con, onde os fãs interagem muito intensamente com os personagens. Fizemos corridas de rua, enfim. Experiência é algo muito contundente pro fã. O Parque do Terror é uma expressão muito apropriada para o tipo de foco que queremos dar. Aqui temos “O Iluminado”, “A Freira”, “Annabelle”, “It: A Coisa”, enfim. É um jeito do nosso consumidor interagir com esses personagens. Uma produção de alto nível com toda a experiência que a T4F tem de executar eventos como este”, atesta o Manager da Warner Bros Brasil.

Portanto, se você tiver coragem e estiver a fim de encarar estes seres amedrontadores do Parque do Terror é só pagar pra entrar e rezar para sair.

SERVIÇO

Parque do Terror – Warner Bros

Shopping Villa-Lobos

Av. Dr° Ruth Cardoso, 4777, Jardim Universidade Pinheiros – São Paulo

Co-produção Time For Fun

Classificação: 12 anos

Ingressos: a partir de R$ 25,00

Vendas: www.ticketsforfun.com.br

Bilheteria física (sem taxa de conveniência)

Shopping Villa- Lobos

Terça a sexta: 12h30 às 22 horas

Sábados, domingos e feriados: 10h às 22h

Vendas a grupos: grupos@tf4.com.br

Siga o Rnews nas redes sociais