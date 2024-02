Padre Alessandro Campos em São Paulo

Foto: Divulgação

No próximo dia 16 de março o Teatro Opus Frei Caneca recebe em apresentação única o Padre Alessandro Campos. Conhecido como Padre Sertanejo do Brasil ele leva para o palco da zona central paulistana o novo show, “Clássicos Sertanejos na voz do Padre Alessandro Campos”.

De visual característico com chapelão de cowboy, batina e roupa branca, Campos fará uma apresentação intimista para os fãs do sertanejo, que também recebem o Evangelho por intermédio de sua música.

Já se vão mais de dez anos desde que o religioso ganhou a mídia de todo o país e num verdadeiro milagre da multiplicação viu seus CDs e DVDs chegarem à casa dos milhões vendidos.

O álbum “O que é que sou sem Jesus?”, de 2014, ultrapassou um milhão de cópias, o colocando à frente de artistas como Ivete Sangalo e Roberto Carlos. Lançado em 2018 o DVD “Deus sempre faz o melhor”, ocupou a quarta posição no Top 10 de vendas, ficando em primeiro lugar na categoria “religiosos”.

Na turnê “Trilhas da Fé” Padre Alessandro Campos percorreu o Brasil ao lado de Renato Teixeira e Sérgio Reis. Além de músico, Campos também escreveu livros de sucesso e campeões de vendas como “O Segredo da Felicidade” e “Eu não aguento Mais”.

SERVIÇO

Padre Alessandro Campos

Show: Clássicos Sertanejos na voz do Padre Alessandro Campos

Dia 16 de março – 21 horas

Livre

Ingressos a partir de R$ 60,00

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – São Paulo

https://teatroopusfreicaneca.com.br/