Pacote Night Eagle chega ao Jeep Renegade

Com a pintura preta nas rodas de liga leve aro 17”, teto, laterais acima das portas e logotipos. Por dentro, o tema “all-black” continua dando o tom em todas as molduras, incluindo aros do volante multifuncional, saídas de ar, alto-falantes e base da alavanca de câmbio.

Outro destaque do Renegade Sport Night Eagle é o nível de equipamentos, pois o pacote engloba a competente central multimídia Uconnect de 7” polegadas (tela igual à do Compass Sport) compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado dual zone e sensores traseiros de estacionamento.

O pacote Night Eagle está disponível por R$ 4.500 e pode ser combinado com três cores metálicas para a carroceria: Cinza Antique, Prata Billet e Preto Carbon.

Preço

Renegade Sport 1.8 Flex AT6 pacote Night Eagle – R$ 90.490

Renegade 2019

A linha 2019 do Jeep Renegade traz novidades que deixam o SUV compacto ainda mais atraente para o consumidor brasileiro. Ele recebeu melhorias em design, conectividade, tecnologia, capacidade, segurança e equipamentos.

Entre os destaques do novo modelo estão a iluminação frontal de LED, a maior tela multimídia do segmento, com 8,4 polegadas, novas rodas, entre elas uma exclusiva de aro 19”. Contemplam as inovações um novo para-choque nas versões Flex que se traduz no maior ângulo de entrada da categoria e a grade redesenhada é um refinamento do estilo icônico da marca

As novidades da linha 2019 podem ser notadas a primeira vista. O novo frontal exibe a grade com um redesenho nas tradicionais sete fendas, um pouco mais baixas. Nas versões Limited e Trailhawk, os faróis agora são de LED, tanto os principais quanto os de neblina, bem como as luzes diurnas (DRL).

A frente do Renegade está ainda mais alinhada com o da nova geração do Jeep Wrangler, ícone máximo da marca. Esse conjunto de iluminação, com alcance mais de 50% superior ao padrão atual (de lâmpadas halógenas), também está disponível como opcional nas opções Longitude.

Nas versões Flex, outra novidade é o para-choque dianteiro, que proporciona ao modelo um dos mais amplos ângulos de ataque da categoria, de até 28°, o que aumenta a capacidade para enfrentar quaisquer adversidades que venham pela frente.

As rodas continuam sendo de liga leve, mas ganharam novos desenhos em todas as versões, com destaque para o Limited, que exibe aros de 19” polegadas, medida exclusiva no segmento. Por sinal, nessa configuração, as rodas têm duas inéditas opções de cor, de acordo com a pintura da carroceria.

O Renegade Limited, por exemplo, é Cinza Antique, com os contornos das aberturas da grade dianteira e as rodas grafite. Se o veículo é na cor Deep Brown (disponível apenas nesta versão), tais detalhes ostentam acabamento bronze, com a grade grafite. Nas demais tonalidades do Renegade Limited, a grade, as rodas e outros pontos são em prata acetinado. Há duas novas pinturas: Jazz Blue e Billet Silver, esta exclusiva para os Longitude.

Mais conectividade e tela maior

Para não fica pra trás em comparação aos concorrentes, a partir das versões Longitude, o Novo Renegade 2019 passa a contar com a maior tela multimídia da categoria, de 8,4 polegadas. Ela faz parte do mesmo sistema Uconnect aplicado no “irmão maior” Jeep Compass, outro sucesso sem paralelo no segmento.

Dessa forma, é possível parear o smartphone por meio das interfaces Android Auto e Apple Car Play, para acessar pelo monitor do veículo aplicativos de navegação, como Google Maps e Waze e de música, a exemplo do Spotify e Deezer, apenas para citar alguns.

Com muitas facilidades, o Uconnect 8,4” permite acessar as funções do ar-condicionado remotamente, por toques no monitor ou por comandos de voz. Por sinal, o tempo de resfriamento da cabine, em qualquer versão, ficou 20% mais rápido, graças a melhorias no sistema.

Mas já nas configurações Sport 1.8 Flex, com câmbio manual ou automático, o Renegade tem de série o Uconnect 5”, com tela de toque e câmera de ré incorporada. A segunda entrada USB, que ficava dentro do porta-objetos central, agora está voltada para os passageiros traseiros, “democratizando” a utilização.