Pacientes reclamam de aparelho quebrado em hospital

De acordo com alguns conveniados, a únicas opções passadas eram voltar mais tarde e não realizar o exame. “Estive com minha filha no hospital e me pediram que voltasse mais tarde porque o equipamento de raio-x estava quebrado”, declarou uma paciente.

O mesmo ocorreu com outras pessoas que cobraram uma postura do hospital. “Um hospital particular não pode ficar sem alternativa quando isso ocorre”, disse um conveniado. O Hospital de Clínicas Caieiras foi procurado para se manifestar e informou que não houve qualquer intercorrência com seus equipamentos de raio-x no período apontado, durante o qual os exames, tanto agendados como de emergência, foram realizados normalmente.