Pacientes de UBS serão atendidos em outra unidade em Franco da Rocha

Na segunda-feira (17), a secretária de Saúde Thais Marquês e o vereador Anderson Tuca estiveram na unidade do Monte Verde para acompanhar o início das obras. O prédio passará por reforma no telhado, readequação da área da recepção, além de receber manutenção nas instalações elétricas e nova pintura.

Segundo a secretária, todas as consultas agendadas serão realizadas na UBS Parque Vitória. “A UBS do Parque Vitória é a maior do município e passou por reforma completa recentemente. Além disso, a equipe da UBS do Monte Verde já está na unidade do Parque Vitória para melhor atender aos moradores”, acrescentou Thais.

De acordo com a Secretaria da Saúde, a previsão de término da obra é em até 60 dias.

Siga o Rnews nas redes sociais