Pacientes criticam mudança da UBS Laranjeiras

A alteração foi anunciada pela prefeitura em 15 de fevereiro nas redes sociais. Logo, começaram os comentários contrários a decisão. De acordo com a administração pública, adaptações estão sendo feitas e por essa razão a necessidade de atendimento no mesmo prédio, mas com entradas diferentes. Antes a UBS funcionava no prédio da subprefeitura na Avenida Pauliceia. Maria Antonia de Paula é uma que não concorda com a mudança. “Ainda mais agora com essa variante que contamina rapidamente em São Paulo, estamos em risco”, falou.

O atendimento no mesmo local também não agradou a Graziela Moraes Mathias. “Não gostei desta atitude de ser misturado. Por mais que sejam por entradas diferentes nos corremos riscos”, disse.

Claudiceia Santos também não concorda. “Realmente tem coisas que não dá para concordar. Em meio uma pandemia colocar paciente com coronavírus, crianças e idosos no mesmo local. Cadê a prevenção? Do que adianta a vacina?”, questionou.

Já Joyce Domingos apontou falta de organização. “Os funcionários sem equipamentos de trabalho. Os atendimentos ocorriam em uma maca improvisada. Muito desorganizado”, relatou.

A prefeitura de Caieiras foi procurada para se manifestar mas, como de praxe, não encaminhou resposta até o fechamento da edição.