Paciente encontra escorpiões dentro de hospital em Jundiaí

“Se não fosse meu filho me avisar, eu teria sido picada”, disse ela, que estava na sala de medicação, quando se deparou com o primeiro escorpião.

De acordo com a postagem, Sandra reclamou com os funcionários, mas foi informada que os invertebrados têm aparecido com frequência por conta da reforma do hospital. “Eles fizeram descaso do meu comentário. Parecia até estava mentindo”, lamenta.

A situação que já gerava aborrecimento ficou pior quando a mulher que aguardava pelo resultado dos exames do filho na sala de ortopedia e encontrou outro escorpião. “Fui obrigada a reclamar novamente e ouvi a mesma resposta. Pago pelo convênio e não acho justo”, declarou.

Esclarecimento

Em nota, o hospital afirma que a unidade está próxima do Rio Guapeva, mas é acompanhada frequentemente pelo Centro de Zoonoses e Vigilância Sanitária que realizam vistorias, inspeções, dedetizações, intervenção química bimestral, além de possui telas milimétricas em todas as saídas, como portas, janelas e saídas de ar condicionado.

A nota segue com o hospital lamentando o ocorrido e ressalta que os certificados mensais, bimestrais, trimestrais e semestrais de dedetização e relatórios de tratamentos e controles de pragas estão disponíveis para consultas.