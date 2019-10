Outubro Rosa: Prefeitura de Caieiras promove mutirão de mamografia

A ação destinará 50 vagas para o exame, que deverão ser preenchidas por meio de 25 senhas que serão distribuídas no período da manhã (7h às 11h) e 25 no período da tarde (13h às 16h).

O Prefeito Gersinho Romero e o vice, Adriano Sopó, vem promovendo diversas ações para a melhoria no serviço de saúde municipal: em relação aos exames de mamografia, por exemplo, a fila foi zerada. Com isso, o tempo para realização desse procedimento passou a ser de, em média, 15 a 20 dias.

Para aquelas que não consigam estar nos dias do mutirão, os exames são ofertados toda terça-feira e quinta-feira com encaminhamento do médico ou da equipe de enfermagem. O procedimento é realizado na própria unidade de Laranjeiras, mediante agendamento.