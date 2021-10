Outubro Rosa no Hospital Fabiano de Cristo

A descoberta da doença em si não é fácil. Primeiro é preciso absorver a informação para conseguir organizar melhor os pensamentos. Todo o processo de tratamento é uma incógnita, é singular, mas ouvir alguém que já passou por toda essa fase, saber sobre as transformações, sobretudo as emocionais e as mudanças de comportamento perante a vida e a família, com certeza pode contribuir para uma maior tranquilidade e dar mais coragem para o início dessa caminhada.

A campanha Outubro Rosa divulga informações sobre prevenção do câncer, já que prevenir ainda é o melhor a ser feito, além de trazer informações sobre ações voltadas ao movimento que visam o esclarecimento sobre o tema e também podem trazer conforto para quem está passando por algum tipo de tratamento e iniciativas com a Equipe HEFC e parceiros. Assista ao depoimento de Maria do Carmo e acompanhe as ações do Outubro Rosa 2021 pelo site https://www.hefc.org.br/outubrorosa2021/.