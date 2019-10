Outubro Rosa: Caieiras terá caminhada e ações de prevenção

A já tradicional caminhada contra o Câncer acontecerá em 25 de outubro, às 9 horas, saindo da Praça Pró-Polo com destino à Concha Acústica, onde serão feitos testes rápidos de hepatite, HIV e sífilis, verificação de pressão arterial e glicemia capilar, orientação sobre o autoexame das mamas e também haverá shows de música e zumba para animar todos os participantes.

Nas Unidades de Saúde, há programação de atividades voltadas à conscientização e prevenção do Câncer e serviço de beleza para as mulheres. No dia 8, a ação será na UBS do Jd. Marcelino, no dia 15, no dia 21, na UBS Jd. Nova Era, na UBS Jd. Vera Tereza, no dia 22, na UBS Laranjeiras e no dia 25, na Concha Acústica.

Serão realizados exames clínicos das mamas para mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos e a partir do dia 10 de outubro, na UBS de Laranjeiras, das 7h30 às 15 horas, mulheres entre 50 e 69 anos poderão fazer mamografia todas as quintas-feiras, com encaminhamento do médico ou da equipe de enfermagem.