Outono chega no dia 20 e período deve ter chuva acima da média

Nos despedimos do verão nesta sexta-feira, 20. O outono de 2020 começa oficialmente à 0h50 e se estende até o às 18h44 do dia 20 de junho. Embora, a principal característica da estação é a grande redução da frequência e do volume de chuva na maior parte do país, meteorologistas antecipam que os brasileiros enfrentarão chuva acima da média.