Ossada em cemitério clandestino de Caieiras é de suspeito de estuprar enteada

Na quarta-feira, 22, foi divulgado o nome de uma das pessoas que estava enterrada no local. Trata-se do serralheiro José Carlos Profeta dos Santos, de 39 anos, procurado por suspeita de estuprar a enteada de 13 anos, em Araçariguama, SP.

Na ocasião, com auxílio do Corpo de Bombeiros, foram feitas escavações em dois lugares e encontrados dois corpos em estado avançado de decomposição. O terceiro foi identificado no dia seguinte.

O caso foi registrado como homicídio simples pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, e as ossadas encaminhadas ao IML, Instituto Médico Legal, de Franco da Rocha, onde foi coletado o material genético do procurado. Os restos mortais ainda não foram liberados pelo IML.

O serralheiro estava desaparecido desde de 25 de março quando correu para um matagal próximo, após sera causado pela enteada, e não foi localizado até a identificação por meio do DNA da ossada.