Os segredos e benefícios do missô

Os componentes de sua composição oferecem energia, promove a flexibilidade dos vasos sanguíneos, ossos e articulações, reduz os níveis do mau colesterol LDL do corpo, protegendo o coração, e de quebra estimula a libido. É particularmente rico em antioxidantes, que eliminam os radicais livres do corpo.

Esta pasta ainda aumenta as concentrações de bactérias benéficas no trato digestivo. Estes organismos probióticos não só ajudam na digestão, mas também desempenham um papel importante na manutenção e fortalecimento do sistema imunológico. Com propriedade cicatrizante tem efeito sobre feridas, cortes, queimaduras, e picadas de formigas.

Em todos os casos pede-se para seguir a orientação de um especialista antes de fazer uso do missô para fins medicinais.