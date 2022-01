Os Paralamas do Sucesso no Tom Brasil

Quando estrearam discograficamente com “Cinema Mudo” (1983) foram comparados aos ingleses do The Police por apresentar uma sonoridade influenciada pelo reggae. Com o tempo o grupo carioca (não são brasilienses como muita gente pensa) agregou elementos da música brasileira, ritmos latinos e outros instrumentos que os levaram a ultrapassar as fronteiras se tornando conhecidos internacionalmente.

Um dos grandes momentos do trio aconteceu em1987 quando participaram do tradicional Festival de Jazz de Montreux, na Suiça. Essa apresentação resultou em “D”, primeiro disco ao vivo dos Paralamas. E como não lembrar o show que a banda fez no primeiro Rock In Rio em 1985. Outros álbuns emblemáticos dos caras são: “Selvagem?” (1986), “Bora Bora” (1988), “Os Grãos” (1991), “Hey Na Na” (1998), “Longo Caminho” (2002) e “Brasil Afora” (2009). O trabalho mais recente dos caras é “Sinais do Sim”, lançado em 2017.

Em 2001 Herbert Viann sofreu um grave acidente de ultraleve que resultou na morte de sua esposa Lucy, o deixando paraplégico. No entanto o grupo superou o trágico momento e segue forte rumo às comemorações de 40 anos. O repertório tá recheado de clássicos e não devem faltar “Óculos”, “A Novidade”, “O Beco”, “Romance Ideal”, “Loirinha Bom Bril”, “Uma Brasileira”, “Quase Um Segundo”, “Alagados” e “Ela Disse Adeus”.

Serviço

Os Paralamas do Sucesso

Dia: 29 de janeiro – 22 horas

Onde: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Ingressos: a partir de R$ 60,00

Inf: https://www.grupotombrasil.com.br/os-paralamas-do-sucesso/