Os jogos vorazes do amor

Foto: Heloísa Bortz



Traição, vaidade e solidão são abordados em trama profunda e emocional

A partir de 15 de junho o Teatro Vivo, em São Paulo, recebe o espetáculo “Closer”, trazendo nova adaptação para o aclamado texto do britânico Patrick Marber. Escrita no meio da década de 90 a obra estreou no Cottesloe Theatre do Royal Theatre em Londres, em 1997. Dois anos mais tarde cumpriu temporada na Broadway, em Nova York, no Music Box Theatre, com críticas positivas, sendo bem recebida pelo público, além das indicações a inúmeras premiações.

Muito mais que falar de relações humanas Patrick Marber provocou a sociedade britânica por mostrar diálogos diretos, emocionalmente brutais e linguagem sexual explicita. A trama nos apresenta quatro personagens que se envolvem numa intricada rede de desejos, traições, mentiras, ebulição emocional, reviravoltas e as contradições do amor e os limites da intimidade.

Levado para a tela grande em 2004 pelo diretor Mike Nichols, “Closer” teve elenco estelar com Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law e Clive Owen, recebendo indicações ao Oscar e Globo de Ouro se consolidando “como um dos retratos mais contundentes sobre amor, desejo e desilusão no início do século XXI”.

A nova montagem no Teatro Vivo tem tradução de Rachel Ripani, direção de Kiko Rieser e elenco com José Loreto, Larissa Ferrara, Marjorie Gerardi e Rafael Lozano. No palco, durante quase duas horas, presenciamos jogos de poder, manipulação e busca por afeto de Dan, escritor iniciante, Alice, uma jovem misteriosa, Anna, fotógrafa de sucesso e do dermatologista Larry.

Segundo Kiko Rieser, apesar de escrita há quase três décadas a peça está mais atual que nunca. “Hoje vivemos o imediatismo dos meios de comunicação. Tudo é para ontem, e isso se reflete diretamente nas relações amorosas. As pessoas não querem mais pensar a longo prazo e o resultado é que as relações duram menos e raramente são trabalhadas com profundidade. ”Closer” mostra o momento em que a paixão dá lugar ao companheirismo e à carência e como isso acaba revelando jogos de dominação, projeções e vaidades”, afirma.

Rieser pesou a mão na direção exigindo intensa entrega dos atores, uma vez que a peça coloca os personagens em situações extremas. “É um vespeiro mexer com esse texto, ainda mais para quem está numa situação estável. É quase um processo terapêutico. A gente entende os personagens a partir da gente e se entende a partir deles”, conclui o diretor.

SERVIÇO

Closer

Temporada: De 15 de junho a 27 de julho

Quintas, sextas e sábados, às 20 horas. Domingos, às 18 horas

Duração: 100 minutos. Classificação: 16 anos

Ingressos: Quintas e sextas: R$ 100,00 e R$ 50,00 Sábados e domingos: R$ 120,00 e R$ 60,00

Promocional: R$ 45,00 – Preço Popular conforme determinação da Lei Rouanet, havendo um limite de ingressos por sessão

Teatro Vivo – Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460 – Morumbi. Telefone: 11 3430-1524

Bilheteria: Funcionamento somente nos dias de peça, duas horas antes da apresentação

Ponto de Venda Sem Taxa de Conveniência: Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460 (antigo 860) – Morumbi

Estacionamento no local: Valor R$30 – Funcionamento: Duas horas antes da sessão até 30 minutos após o término da apresentação.