Em cartaz até 1º de abril no Teatro Raul Cortez, o espetáculo “Os guardas do Taj” traz no elenco os atores Reynaldo Gianecchini e Ricardo Tozzi. O premiado texto do americano Rajiv Joseph aborda a amizade entre dois homens, seus valores, escolhas que fazemos, caprichos dos poderosos e a curiosidade humana. A pergunta a ser respondida é se devemos fazer as coisas sem questionar? Até que ponto vale a pena?

O ano é 1648, a cidade é Agra, na Índia. Dois guardas estão postados em pé, de costas, para o imponente Taj Mahal, monumento ainda não revelado. Babur, personagem de Tozzi, morre de curiosidade para ver o prédio, enquanto Humayun, interpretado por Gianecchini, obedece à determinação em não olhar, de modo quase canino. Quando recebem ordens de cumprir uma tarefa impensável ocorre uma reviravolta. Seus conceitos de amizade, beleza e subserviência são postos à prova. Isso os transforma de maneira única e poética.

“Os guardas do Taj” recebeu tradução e adaptação de Rafael Primot, sendo dirigido por ele e João Fonseca. Após a estreia em Portugal, em novembro de 2017, o espetáculo percorrerá várias cidades brasileiras.

Envolto em inúmeras lendas, o Taj Mahal, uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo, foi o cenário perfeito para que Rajiv Joseph criasse um texto inteligente, o qual pode explorar brilhantemente várias ideias filosóficas. Uma delas é se a busca do ser humano pelo conhecimento tem limites, o que conduz as relações de amizades e os absurdos proibitivos que são impostos de cima para baixo. Enfim, questionamentos não faltam e ao final do espetáculo fica a pergunta: o que nos resta? Recomendado.

