Os carros mais vendidos em 2017 no Brasil podem ser ótimos usados

Carros mais vendidos em 2017

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o líder de vendas é o Chevrolet Onix, em dezembro ele foi seguido pelo HB20, Ka e Corolla.

Carros semi novos

Muito fatores influenciam na hora de procurar por um carro usado, entre as principais características que podem posicionar o consumidor está a popularidade do automóvel no mercado e seu poder de revenda, ou seja, carros que tem maior busca pelos consumidores são tidos como boas opções na hora da revenda, além de ganharem a credibilidade como bons veículos, afinal de contas ninguém quer comprar um fracasso e ter que “casar” com o carro por não conseguir vendê-lo por um preço justo, não é mesmo?