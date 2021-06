São muitos exemplos ruins e mais uma pode ser comprovado com pessoas se aproveitando da situação para comprar atestados falsos de comorbidades para ter direito a vacina contra a Covid-19 liberada em maio as pessoas nessas condições.

A situação que já revoltante, causa mais indignação quando os suspeitos são médico e dono de clínica particular, como o que foi registrado no Rio de Janeiro. Os dois, detidos pela polícia, vendiam o atestado falso por R$ 20.

Na outra ponta, surgem os que compram e se aproveitam para tirar vantagem e passar na frente de quem realmente necessita da vacina por ter alguma comorbidade que pode até levar à morte, caso seja infectada com o coronavírus.

Por essas e outras, o questionamento de que ainda há chances de melhora para o Brasil fica sujeito às dúvidas mais que pertinentes. Contudo, vale lembrar que uma resposta positiva aos questionamentos deve ser considerada, principalmente quando se tem a ajuda de pessoas de bem que ainda existem aos montes pelos quatro cantos do país.

Somos nos que pensamos em ajudar o próximo e fazer o bem que promove a esperança de que ainda é possível ser diferente. É difícil quando estamos inseridos num espaço continental de espertalhões como o nosso, mas não totalmente impossível.

Esses astuto só se dão bem porque existem os que apoiam e compartilham as maracutaias deles. Nesse caso, compram o que eles fazem de mal.

Estamos diante de uma pandemia que já ceifou quase 500 mil vidas. Muitas famílias choram a perda de um ente querido e não dá para admitir que pessoas maldosas ou egoístas ajam apenas em benefício próprio.

Se você conhece ou viu alguém tentando se beneficiar de uma situação como essa, denuncie. Saiba que estará fazendo o bem e salvando a vida de quem realmente necessita da vacina de forma prioritária.

O Brasil tem jeito e os bons não podem pagar pelos maus. Para isso, é importante saber escolher os representantes na hora do voto e fazer o que é certo sempre. Seja uma pessoa de bem mesmo que seja difícil diante de tantos que não tem os mesmos valores morais e éticos.