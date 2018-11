Os benefícios da quiropraxia – Parte 2

De acordo com o especialista, o método pode ser aplicado em crianças e é indicado principalmente a esportistas devido a questão biomecânica e fisiomecânica que ajuda a fortalecer as articulações.

Dr. Gilberto lembra que são vários os benefícios, mas o importante é buscar esse atendimento com um profissional gabaritado. “Tem de fazer com quem realmente conhece do assunto. Muitos falam que a quiropraxia é estalar coluna osso. É bom lembrar que osso que estala, quebrou. Na verdade, estamos falando de manobras feitas por profissionais estudados, com conhecimento em fisiologia, anatomia, bioquímica e biomecânica. Sem essa noção, a pessoa não é capaz de realizar o procedimento com eficácia. Afinal, estamos falando de manobras com a mãos feitas de forma delicada, porém rápidas, precisas e benéficas”, destacou.

O método também é indicado para quem sofre de enxaqueca, dores de cabeça, insônia, hérnia de disco, bico de papagaio, reumatismo, artrite e artrose. “A quiropraxia é um bom elemento para tratar essas disfunções e o melhor utilizando apenas de seu mecanismo bioquímico no seu próprio organismo”, concluiu Dr. Gilberto.

https://youtu.be/qCRTRMR0-0A