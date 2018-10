Os benefícios da acupuntura na área da odontologia

Em referência ao Dia do Dentista, celebrado em 25 de outubro, Dr. Gilberto, especialista em Medicina Tradicional Chinesa, da Clínica Madu, vai falar dos benefícios da acupuntura para o paciente odontológico. Segundo o profissional, os benefícios podem começar antes mesmo do tratamento com sessões capazes de controlar a pessoa ansiosa ou com medo de dentista. “É uma espécie de relaxamento que tranquiliza aqueles que são meios resistentes em visitar clínicas odontológicas”, disse Dr. Gilberto.