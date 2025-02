Os bambas do rap nacional

Foto: Divulgação

Criolo, Rael e Mano Brown fazem show imperdível em São Paulo

No próximo dia 22 de fevereiro o Espaço Unimed, em São Paulo, recebe para apresentação única três dos maiores representantes do rap paulistano e nacional. Sobem ao palco da zona oeste os rappers Criolo, Rael e Mano Brown.

Os três são oriundos da zona sul da capital e mostram suas rimas, letras e poesias pela primeira vez para o público paulistano após apresentações em Brasília e no Rio de Janeiro no festival Doce Maravilha, no ano passado.

As trajetórias dos caras têm vários pontos em comum, além do talento para rimar e escrever canções conscientes e contestatórias contra injustiças sociais.

A origem humilde moldou a forma de encarar as agruras, a amizade de longa data, ouvindo samba e outros gêneros populares lhes deram condições para formar “casca” e se tornarem figuras de expressão na cultura hip-hop.

De carreiras longevas, principalmente Mano Brown que está à frente dos Racionais desde 1988, os brothers deixam evidente o quanto a capacidade de rimar é algo que vem de talento forjado na luta e resistência.

Criolo lançou seu primeiro álbum de estúdio, “Ainda Há Tempo” em 2006, e ao longo da carreira acumula inúmeras indicações aos principais prêmios de música. As mais importantes foram no Grammy Latino de 2019, nas categorias “Melhor Vídeo Musical Curto” com a canção “Boca de Lobo” e “Melhor Canção em Português” com “Etérea”. Vitórias foram várias como “Artista Revelação”, em 2011, no MTV Vídeo Music Brasil e “Melhor Álbum de Pop/Rock”, em 2012 com “Nó na Orelha” no Prêmio Contigo! MPB FM.

Por sua vez, Rael começou a ganhar notoriedade com o grupo Pentágono, formado no começo dos anos 2000. À frente do Pentágono lançou trabalhos de destaque como “Microfonicamente Dizendo”, de 2005 e “Natural” de 2008. Em voo solo o rapper lançou álbuns emblemáticos, entre eles, “MP3 – Música Popular do 3º Mundo” (2010), “Ainda Bem que Eu Segui as Batidas do Meu Coração” (2013) e “Coisas do Meu Imaginário” (2016). Outro ponto alto da carreira de Rael foi a indicação de “A Chapa É Quente!” na categoria “Melhor Canção Urbana”, no Grammy Latino 2017. Além de ter o disco “Cabim-Cidreira” eleito entre os 25 melhores álbuns brasileiros do segundo semestre de 2019 pela APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte).

E falar de Mano Brown é chover no molhado. Maior referência do rap nacional o cara saiu do Capão Redondo para ganhar o Brasil. Empunhando o mic principal dos Racionais, Brown e seus parceiros, Ice Blue, Edi Rock e Kl Jay venderam mais de um milhão de cópias, mesmo não utilizando os maiores veículos de mídia ou participar de grandes festivais país afora. Em carreira solo, paralela aos Racionais, Mano Brown lançou discos de excelente repercussão, como “Boogie Naipe”, em 2017. “Boogie Naipe” é um marco na carreira do rapper paulistano pois contou com participações especiais do parça Lino Krizz e do carioca Seu Jorge na faixas “Louis Lane” e “Dance, dance, dance”.

No Espaço Unimed Criolo, Rael e Mano Brown mostram seus grandes hits sem uma sequência específica ou cronológica. O que vale é a rima e poesia se fazerem permanentes ao longo do show. Serão 90 minutos de clássicos como “Não Existe Amor em SP”, “Jesus Chorou”, “Envolvidão”, “Subirudoistiozin”, “Vida Loka, Pt 2” e “O Hip Hop É Foda”.

SERVIÇO

Criolo, Rael e Mano Brown

Dia 22 de fevereiro – 22 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://espacounimed.com.br/1033-crioloraelemanobrown