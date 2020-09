Os 70 anos da TV no Brasil

Agora, além dos sons, o trabalho de manter a figura presente aos olhos de todos deixa todos com os nervos à flor da pele, uma vez que não era possível editar ou corrigir rapidamente como acontecia no rádio. Mas o improviso e a paixão fizeram e fazem dos personagens o sucesso que é a TV até os dias de hoje.

Foi em uma segunda-feira que entrou para a história brasileira como a data da primeira transmissão da TV Tupi, de iniciativa do empresário Assis Chateaubriand, o Chatô, em São Paulo.

Setenta anos depois, a primeira década, uma era de experimentação, improviso e muita paixão, deixou um legado que excede o pioneirismo. Uma época de valorização da efervescência cultural que o país experimentava. Era a maior emoção daquele ano quando as três câmeras acenderam as luzes para as palavras do ator Walter Forster: “Está no ar a PRF-3-Tv Tupi de São Paulo, a primeira estação de televisão da América Latina”.